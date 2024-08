Das Wetter in Bayern: Wochenanfang nur im Norden freundlich

Das Wetter in Bayern: In der Nacht im Norden zunehmende Auflockerungen, in Südbayern weiterhin bewölkt und besonders in Ober- und Niederbayern Schauer. Morgen bei 18 bis 25 Grad in Nordbayern oft sonnig, im Süden bewölkt und gelegentlich Regen. Ab Dienstag 24 bis 31 Grad, vor allem am Mittwoch viel Sonne.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2024 20:00 Uhr