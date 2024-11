Das Wetter in Bayern: windig und regnerisch, in der Nacht stellenweise Frost

Das Wetter in Bayern: Am Abend windig und vor allem im Norden Frankens auch Regen. In der Nacht verbreitet Dauerregen bei Werten um den Gefrierpunkt. In den kommenden Tagen wechselhaft mit Sonne, Wolken, Regen-, Schnee- und Graupelschauern bei lebhaftem Wind. Tagsüber nur noch minus zwei bis plus fünf Grad, in den Nächten teils strenger Frost.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.11.2024 17:00 Uhr