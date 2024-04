Das Wetter in Bayern: Windig und regnerisch

Das Wetter in Bayern: Vielerorts wechselhaft mit Regenfällen und starken Böen. In der Nacht besonders im Süden noch Schauer. Tiefsttemperaturen 11 bis 5 Grad. Morgen teils bewölkt, teils freundlich bei 18 bis 24 Grad. Am Wochenende viel Sonne bei Nachmittagstemperaturen zwischen 22 und 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.04.2024 17:00 Uhr