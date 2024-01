Das Wetter in Bayern: Windig und gebietsweise starker Regen

Das Wetter in Bayern: Nachts sehr windig und weitere, teils ergiebige Regenfälle. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Starkregen und ergiebigem Dauerregen in der Rhön, im Frankenwald, im Fichtelgebirge und im Bayerischen Wald. Tiefstwerte 9 bis 2 Grad. In den nächsten Tagen im Süden immer wieder sonnige Abschnitte und nur einzelne Schauer, im Norden oft bewölkt und zeitweise Regen. Vor allem morgen und am Donnerstag noch sehr windig. Tiefstwerte + 8 bis -2 Grad, Höchstwerte 5 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2024 21:00 Uhr