Das Wetter in Bayern: windig mit Wolken und Schauern, später Schnee. Max. 3 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Heute zunächst Regen, zunehmend an die Alpen zurück ziehend und zum Abend hin bis in die Täler in Schnee übergehend. Sonst weitere Regen-, Graupel- und Schneeschauer, ab und zu auch Sonne. Windig mit stürmischen Böen. Höchstwerte 3 bis 8 Grad, ab Mittag von Norden her kälter. Nachts weiterhin sehr windig mit Schnee- und Schneeregenschauer, an den Alpen teils länger anhaltend Schnee; Straßenglätte! Tiefstwerte um -1 Grad. Die Aussichten bis Montag In den kommenden Tagen meist stark bewölkt und zeitweise Schnee oder Schneeregen, in tiefen Lagen Frankens auch Regen; an den Alpen am Wochenende teils länger anhaltende Schneefälle. Weiterhin windig, vor allem morgen und am Sonntag. Tiefstwerte -5 bis +3 Grad, Höchstwerte -1 bis +6 Grad

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.11.2023 07:00 Uhr