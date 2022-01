Das Wetter in Bayern: Windig mit etwas Schnee, Tiefstwerte +2 bis -5 Grad

Biden will US-Truppen "in absehbarer Zeit" nach Osteuropa verlegen

Washington: US-Präsident Biden will bald zusätzliche Truppen in die osteuropäischen Nato-Staaten verlegen. Das hat er in Washington angekündigt und ergänzt, dabei gehe es um - Zitat - "nicht zu viele Soldaten". Genauere Angaben machte er nicht. Wegen der Verschärfung der Ukraine-Krise waren bereits am Montag auf Bidens Anordnung 8500 Soldaten in erhöhte Bereitschaft versetzt worden. Biden hatte betont, es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme, um Sorgen der osteuropäischen Nato-Mitgliedern zu begegnen. Es würden keine US-Soldaten in die Ukraine geschickt. In Europa sind regulär auch außerhalb von Krisenzeiten Zehntausende US-Soldaten stationiert, darunter rund 35.000 in Deutschland.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.01.2022 02:00 Uhr