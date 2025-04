Das Wetter in Bayern: Windig, in der Nacht Frost

Das Wetter in Bayern: Freundlich, nur an den Alpen sowie in den östlichen Mittelgebirgen gibt es einige lockere Wolken. Es ist windig bei 3 bis 11 Grad. In der Nacht meist sternenklar bei Tiefstwerten um minus 4 Grad. Bis Mittwoch ändert sich wenig, die Höchstwerte erreichen 7 bis 16 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2025 17:00 Uhr