Das Wetter in Bayern: Windig bei maximal 11 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt bei sehr lebhaften Winden. Örtlich Schauer, mitunter sonnige Abschnitte, Höchstwerte 5 bis 11 Grad. Der deutsche Wetterdienst warnt fürs Allgäu vor starkem Tauwetter. Die weiteren Aussichten: Auch in den nächsten Tagen hält das wolkenreiche Tiefdruckwetter an. Zeitweise Regen, in Südbayern auch länger anhaltende Regenfälle. Nächtliche Tiefstwerte 8 bis 3 Grad, tagsüber maximal 4 bis 12 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.12.2023 15:00 Uhr