Das Wetter in Bayern: wieder sonnig und sommerlich warm

Das Wetter in Bayern: Viel Sonne, im Tagesverlauf einige wenige Wolken, bei 21 bis 27 Grad. Auch morgen, am Maifeiertag, bleibt es sonnig. Am Freitag im Norden Frankens leichte Schauer- und Gewitterneigung. Auch am Samstag weiter Sonnenschein und nur einige Wolken; im Tagesverlauf einzelne Schauer und Gewitter. Die Höchsttemperaturen reichen in den nächsten Tagen von 19 bis 29 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2025 06:00 Uhr