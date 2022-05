Das Wetter in Bayern: Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern im Alpenvorland

Nachrichtenarchiv - 12.05.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: In der Nacht unterschiedlich bewölkt, in der Mitte und besonders im Süden Bayerns teils gewittrige Regenfälle. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern mit Hagel und Starkregen im Alpenvorland. Tiefstwerte 16 bis 9 Grad. Morgen im Norden Frankens überwiegend sonnig, auch in Ostbayern allmählich freundlicher. Südlich der Donau Regen, örtlich mit Gewittern. Am Wochenende anfangs an den Alpen noch leichte Schauer- und Gewitterneigung, sonst meist sonnig bei Tageshöchstwerten zwischen 21 und 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2022 23:00 Uhr