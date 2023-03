Das Wetter in Bayern: Wenig Sonne, viele Wolken und etwas Regen bei 8 bis 14 Grad

Meldungsarchiv - 10.03.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag kommt die Sonne nur gelegentlich durch. Es bleibt bewölkt, windig und vor allem im Norden regnerisch bei höchstens 8 bis 14 Grad. Für die Hochlagen des bayerischen Waldes und der Alpen gilt eine Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen. In der Nacht kann es regnen und bis ins höhere Flachland auch schneien bei Tiefstwerten um 0 Grad. Am Wochenende wird es kühl, es bleibt wechselhaft und windig - mit Schnee- oder Graupelschauern in höheren Lagen. Freundliche Abschnitte gibt es am ehesten morgen. Am Montag deutlich milder bei 12 bis 19 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.03.2023 14:00 Uhr