Das Wetter in Bayern: Weiterhin wechselhaft

Das Wetter in Bayern: Im Laufe der Nacht zieht der Regen ab, örtlich bildet sich Nebel bei +6 bis -2 Grad. Tagsüber im Norden Frankens trüb, sonst Sonne und Wolken, am Nachmittag auch Schauer oder Gewitter. Mittwoch und Donnerstag regnerisch, sonnige Abschnitte am ehesten im Südosten Bayerns. Die Höchstwerte liegen bei 7 bis 15 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2025 20:00 Uhr