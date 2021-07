Das Wetter in Bayern: Weiterhin unbeständig mit Gewittern

Löbel hat in der Maskenaffäre nicht gegen Abgeordnetengesetz verstoßen

Berlin: Der Ex-Bundestagsabgeordnete und frühere CDU-Politiker Löbel hat in der Maskenaffäre nicht gegen das Abgeordnetengesetz verstoßen. Nach Angaben der Bundestagsverwaltung ergaben sich in einem Prüfverfahren keine Beanstandungen. Er darf deshalb auch seine Provisionen behalten. In der Masken-Affäre ging es um Zuwendungen von rund 250.000 Euro für Löbels Firma. Sie soll das Geld bekommen haben, weil sie Kaufverträge über Corona-Schutzmasken zwischen einem baden-württembergischen Lieferanten und zwei Privatunternehmen in Heidelberg und Mannheim vermittelte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.07.2021 20:00 Uhr