Das Wetter in Bayern: Weiterhin teils neblig-trüb, teils klar

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils trüb bei -2 bis -9 Grad. Morgen und die Tage danach gebietsweise länger trüb teilweise auch sonnig. Am Mittwoch kommen im Norden Frankens Wolken auf. Vor allem am Donnerstag wird es in den Alpen länger sonnig sein. Höchstwerte -1 bis +8 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2025 21:00 Uhr