Das Wetter in Bayern: Weiterhin sonnig und warm

Munitionsdepot auf besetzter Halbinsel Krim explodiert

Kiew: Auf der von Russland besetzten Krim ist ein Munitionsdepot explodiert. In Moskau wurde bestätigt, dass es sich um eine Anlage auf einem Stützpunkt der Luftwaffe handelt. Ukrainische Medien behaupten, das Waffendepot sei getroffen worden. Allerdings verfügt die ukrainische Armee nicht über Raketen, die dieses Ziel erreichen könnten, so dass ein Sabotageakt wahrscheinlich erscheint. Videos zeigen dichte Rauchwolken. Die russische Armee hat unterdessen Ziele in der Nähe des Atomkraftwerks Saporischschja angegriffen. Mehr als 120 Geschosse sollen die Stadt Nikopol erreicht haben. Nikopol liegt am Fluss Dnepr gegenüber dem Atomkraftwerk, die Stadt ist aber noch unter ukrainischer Kontrolle. Russische Medien berichten, die Luftabwehr an der Nuklearanlage werde verstärkt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2022 18:00 Uhr