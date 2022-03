Nachrichtenarchiv - 26.03.2022 15:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag weiterhin sehr sonnig. Die Temperaturen steigen auf 14 bis 19 Grad. In der Nacht dann sternenklar - um ein Grad. Die weiteren Aussichten: Bis Montag freundliches Hochdruckwetter. Am Dienstag dann Sonne und Wolken. Tagsüber bis 21 Grad. In der Nacht Abkühlung auf bis zu null Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.03.2022 15:45 Uhr