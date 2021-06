Das Wetter in Bayern: Weiterhin sonnig bei 29 bis 34 Grad

Nachrichtenarchiv - 18.06.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Unverändert sonnig bei Temperaturen zwischen 29 und 34 Grad. Am späten Nachmittag und am Abend ziehen von Westen und von den Alpen her Hitzegewitter auf. Morgen und am Sonntag schwül und heiß mit Schauern und Gewittern. Am Montag teils sonnig, teils wolkig und erneut Schauer und Gewitter. Temperaturen am Wochenende zwischen 25 und 33 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2021 06:00 Uhr