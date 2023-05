Das Wetter in Bayern: Weitere Regenfälle, Tiefstwerte 10 bis 5 Grad

Kurzmeldung ein/ausklappen Habeck hält an umstrittenem Staatssekretär Graichen fest

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck hält an seinem Staatssekretär Graichen fest. Das kündigte er nach einer Befragung im Wirtschafts- und Energieausschuss im Bundestag an. Außerdem versprach er volle Transparenz bei der Aufklärung der Angelegenheit. Der Opposition reicht das nicht. In einer aktuellen Stunde im Bundestag forderte die Union die Entlassung Graichens. Im Wirtschaftsministerium habe sich eine "grüne Clique" gebildet, die sich abgeschottet habe, hieß es. Die AfD sprach von einem "Vetternwirtschaftsministerium". SPD und Grüne erinnerten die Union an eigene Korruptionsfälle und warfen ihr vor, die Personalie zu nutzen, um gegen die Energiewende Stimmung zu machen. - Graichen und Habeck stehen unter Druck, da Graichens Trauzeuge als neuer Chef der staatlichen Deutschen Energie-Agentur ausgewählt worden war. Graichen war am Auswahlprozess beteiligt. Jetzt wird ein neuer Chef gesucht.

