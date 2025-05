Das Wetter in Bayern: weiter wechselhaft, am Wochenende freundlicher

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht ist es meist bewölkt, an den Alpen regnet es. Tiefstwerte: 8 bis 3 Grad. Auch morgen viele Wolken, im Norden etwas Sonne, in der Südhälfte kann es regnen. Am Freitag an den Alpen noch Regen, sonst trocken und im Norden Bayerns oft sonnig. Am Samstag viel Sonne und meist trocken. Höchstwerte 9 bis 19, am Samstag bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2025 19:00 Uhr