Das Wetter in Bayern: Weiter Warnung vor schweren Gewittern im Osten Bayerns

Staatsregierung will Kinder zum Eintritt in Sportvereine bewegen

München: In Bayern wird nach einem Beschluss der Staatsregierung die Maskenpflicht an den Schulen weiter gelockert. Nach den Grundschülern müssen künftig auch ältere Schüler in den Klassenzimmern keinen Mund-Nase-Schutz mehr tragen, wenn die regionale Sieben-Tage-Inzidenz unter 25 liegt. Aktuell liegt nur noch der oberfränkische Landkreis Lichtenfels über diesem Wert. Corona-Tests an den Schulen sollen künftig eventuell dreimal pro Woche vorgenommen werden. Grund- und Vorschulkinder sollen zu Beginn des neuen Schuljahres zum Eintritt in Sportvereine animiert werden. Die Staatsregierung will in solchen Fällen den ersten Jahresbeitrag übernehmen. Speziell gefördert werden zudem Schwimmkurse, die zum "Seepferdchen" führen: Dafür gibt es einen 50-Euro-Gutschein extra, für den Eintritt in andere Sportvereine 30 Euro.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2021 19:00 Uhr