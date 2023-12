Das Wetter in Bayern: Weiter regnerisch und stürmisch

Das Wetter in Bayern: Nachts weitere, teils ergiebige Regenfälle; im höheren Bergland auch Schnee. Weiter stürmisch. Der Wetterdienst warnt vor Orkanböen in den Hochlagen der Alpen und des Bayerischen Walds. Zudem besteht eine Warnung vor heftigem Starkregen in weiten Teilen Bayerns. Nächtliche Tiefstwerte 7 bis 1 Grad. Morgen weiterer, teils länger anhaltender Regen. An Heiligabend gebietsweise Regen. Am ersten Weihnachtstag im Norden etwas Regen, sonst meist trocken mit Sonne und Wolken, der Wind lässt nach. Tiefstwerte 8 bis 2 Grad, Höchstwerte 5 bis 13 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.12.2023 21:45 Uhr