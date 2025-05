Das Wetter in Bayern: weiter mild, aber mehr Wolken als zuletzt

Das Wetter in Bayern: In Richtung Alpen kann es bis zum Abend Regen und hier und da auch kurze Gewitter geben. Im Großteil des Freistaates ist es aber freundlich, und es weht lebhafter Wind. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 20 Grad. In der Nacht kühlt es auf 7 bis 1 Grad ab, stellenweise ist leichter Frost möglich. In den nächsten Tagen bewegen sich die Temperaturen auf dem Niveau von heute; morgen kann es in der zweiten Tageshälfte in Ostbayern und nördlich des Mains etwas regnen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2025 15:00 Uhr