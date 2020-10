Nachrichtenarchiv - 02.10.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: wechselnd bewölkt und windig. An den Alpen Föhn. Morgen Schauer bei Höchstwerten zwischen 10 und 20 Grad. Am Sonntag wieder trocken und freundlich. In den Nächten Abkühlung auf 14 bis 4 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2020 06:00 Uhr