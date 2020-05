Nachrichtenarchiv - 31.05.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten, besonders im Südosten gibt es am Nachmittag einzelne Schauer, Höchstwerte 12 bis 20 Grad. Morgen am Pfingstmontag deutlich mehr Sonne und wärmer bei 18 bis 25 Grad, am Dienstag und Mittwoch bis zu 27 Grad. Nachts kühlt es auf 12 bis 5 Grad ab.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2020 06:00 Uhr