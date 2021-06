Nachrichtenarchiv - 23.06.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, vereinzelte, teils kräftige Schauer und Gewitter. Höchstwerte bis 27 Grad. In der Nacht Regen bei Tiefstwerten bis 11 Grad. Die Aussichten bis Samstag: Weiter wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten; gebietsweise Schauer und Gewitter. Am Samstag freundlich, bis 27 Grad warm

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2021 16:00 Uhr