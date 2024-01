Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, vereinzelt Schauer; Höchstwerte 3 bis 8 Grad

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, vereinzelt Schauer - dabei sehr windig mit starken Böen. Höchstwerte 3 bis 8 Grad. Auch in der Nacht zeitweise Regen. Tiefsttemperaturen um 3 Grad. Die Aussichten bis Freitag Weiterhin oft bewölkt und zeitweise Regen. Lebhafter Wind; mitunter mit starken, morgen vielerorts auch stürmischen Böen. Tageshöchstwerte 5 bis 14 Grad, in den Nächten Abkühlung auf 8 bis 2 Grad,

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2024 06:00 Uhr