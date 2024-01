Das Wetter in Bayern: wechselnd bewölkt, vereinzelt Schauer

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag meist nur kurze sonnige Abschnitte und vereinzelt Schauer, besonders in Alpennähe und im Süden Niederbayerns. Sehr windig mit starken Böen, Höchstwerte 4 bis 9 Grad. Kommende Nacht zeitweise Regen bei Tiefsttemperaturen um 3 Grad. Morgen und in den folgenden Tagen bewölkt, regnerisch und windig, morgen vielerorts auch stürmische Böen. Tageshöchstwerte 5 bis 14 Grad, in den Nächten Abkühlung auf 8 bis 2 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2024 12:00 Uhr