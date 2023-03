Meldungsarchiv - 29.03.2023 06:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Wechselhaft mit etwas Regen, an den Alpen und im Osten auch Schnee, 9 bis 14 Grad. In der Nacht vereinzelt Schauer, Tiefstwerte um 7 Grad. Morgen an den Alpen sonnig, ansonsten Wechsel aus Sonne und Regen, bei 9 bis 16 Grad. Auch am Freitag wenig Wetteränderung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2023 06:00 Uhr