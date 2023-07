Meldungsarchiv - 22.07.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt und windig mit teils längeren sonnigen Abschnitten bei Höchstwerten zwischen 21 und 26 Grad. Vereinzelt Schauer und Gewitter, vor allem an den Alpen. In der Nacht klar. Es kühlt ab bis auf 13 Grad. Morgen Wolken und Sonne, etwas Regen bei Höchstwerten zwischen 23 und 30 Grad. Die weiteren Aussichten: Wechselhaft mit Schauern und Gewittern

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.07.2023 12:00 Uhr