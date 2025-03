Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt und vereinzelt Regen oder Schnee, Höchstwerte bis 9 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag in Nord- und Ostbayern Sonne. Ansonsten viele Wolken und insbesondere in Oberbayern örtlich Regen, an den Alpen Schnee. Lebhafter bis starker und kalter Wind. Höchstwerte 2 bis 9 Grad. In der Nacht verbreitet sternenklar. Tiefstwerte -1 bis -8 Grad. Ab morgen unter Hochdruckeinfluss viel Sonne. Höchstwerte morgen 6 bis 11, am Mittwoch noch wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2025 15:00 Uhr