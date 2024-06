Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt und meist trocken

Das Wetter in Bayern: Am Abend teils sonnig, teils wolkig und meist trocken. In Franken recht windig. In der Nacht im Norden klar, im Süden vereinzelt Regen bei 10 bis 5 Grad. In den nächsten Tagen bleibt es teils freundlich teils bewölkt und trocken. Am Samstag wieder mehr Schauer und Gewitter. 16 bis 24 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.06.2024 18:00 Uhr