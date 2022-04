Das Wetter in Bayern: wechselnd bewölkt und gebietsweise Regen

Söder kritisiert Ukraine-Politik der Bundesregierung

Würzburg: Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Söder hat die Bundesregierung wegen ihres Auftreten in der Ukraine-Krise angegriffen. Beim Kleinen Parteitag der CSU in Würzburg sagte er, die Ampel-Koalition werde durch ihre andauernden Streitereien dem Führungsanspruch und dem Erwartungsdruck nicht gerecht, der auf Deutschland als größter und stärkster Nation in Europa laste. Söder kritisierte vor allem, dass es so lange gedauert habe, bis die Entscheidung über Waffenlieferungen für die Ukraine gefallen ist. Die SPD forderte er außerdem auf, endlich ihr Verhältnis zu Altkanzler Schröder zu klären. Diesen bezeichnete er als sturen, alten und skurrilen Mann, dem das eigene Konto wichtiger sei als das Ansehen Deutschlands in der Welt. Schröder müsse nicht nur aus der SPD austreten, sondern auch seine Privilegien als Altkanzler zurückgeben, verlangte der bayerische Ministerpräsident. Der Ex-Kanzler steht wegen seiner fortdauernden geschäftlichen Verbindungen zu Russland massiv in der Kritik.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.04.2022 12:00 Uhr