Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, teils Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten und einigen, teils kräftigen Schauern und Gewitter; örtlich sind Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich. In Franken ab dem späten Vormittag weitgehend trocken. Lebhafter Wind mit starken bis stürmischen Böen. Temperaturen bis 29 Grad. In der kommenden Nacht wieder meist trocken und aufklarend bei Tiefstwerten von 11 Grad. Die Aussichten: In den kommenden Tagen weitgehend trocken und freundlich bei Werten um die 30 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.06.2025 06:00 Uhr