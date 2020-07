Das Wetter in Bayern: wechselnd bewölkt, teils Regen

Nachrichtenarchiv - 17.07.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Vormittags in Schwaben und an den Alpen vereinzelt Regen. Ansonsten bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Im Südosten sind einzelne Schauer und Gewitter möglich. Höchstwerte 18 bis 23 Grad. Nachts an den Alpen und im Südosten einzelne Schauer, sonst häufig klar bei Tiefstwerten um 10 Grad. Am Wochenende längere sonnige Abschnitte. Zu Wochenbeginn viel Sonnenschein, Höchstwerte 21 bis 29 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.07.2020 11:00 Uhr