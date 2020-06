Das Wetter in Bayern: wechselnd bewölkt, später Regen

Nachrichtenarchiv - 17.06.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Nach örtlichem Nebel wechselnd bewölkt, ganz vereinzelt Schauer und im Osten teils sonnig. Ab dem Mittag von Westen her Regen und mitunter kräftige Gewitter. Höchstwerte 17 bis 25 Grad. In der kommenden Nacht regnerisch bei Werten um 13 Grad. Morgen teils Regen, später freundlicher. Von Freitag an teils sonnig, teils bewölkt mit vereinzelten Schauern oder Gewittern. Höchstwerte 16 bis 22 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.06.2020 09:00 Uhr