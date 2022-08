Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, örtlich Schauer und Gewitter

Das Wetter in Bayern: Am Abend Sonne und Wolken, örtlich Schauer und Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst warnt mancherorts in Nordbayern vor schweren Gewittern. In der Nacht nachlassender Regen, Tiefstwerte 18 bis 13 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen bewölkt mit Schauern. Am Sonntag in Franken Wetterbesserung, sonst weiterhin unbeständig. Am Montag überwiegend sonnig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2022 18:00 Uhr