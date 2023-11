Das Wetter in Bayern: wechselnd bewölkt, mit Sonne und Schauern, 9 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Teils bewölkt, teils freundlich mit längeren sonnigen Abschnitten. Bis in den Vormittag örtlich Schauer, am Nachmittag regnet es vor allem im Norden ab und zu wieder. Es weht ein lebhafter Wind. Höchstwerte 9 bis 14 Grad. In der Nacht Tiefstwerte um 4 Grad. Bis Donnerstag bleibt es wechselnd bewölkt mit gelegentlichen Schaueren, etwas Sonne und vereinzelt lebhaftem Wind.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.11.2023 06:00 Uhr