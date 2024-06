Das Wetter in Bayern: wechselnd bewölkt mit Sonne, max. 22 bis 27 Grad

Das Wetter in Bayern: wechselnd bewölkt mit teils längeren sonnigen Abschnitten. Später am Tag von Westen her Schauer- und Gewitter. Dabei sehr lebhafter Wind. Tageshöchstwerte 22 bis 27 Grad. In der Nacht lässt der Regen allmählich nach; Tiefstwerte um 15 Grad. Die weiteren Aussichten: Bis Mittwoch oft bewölkt und zeitweise Regen. Tagsüber maximal 15 bis 22 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2024 07:00 Uhr