Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt mit Regenfällen

Das Wetter in Bayern: Am Abend bewölkt, teils weht ein lebhafter Wind, gebietsweise regnet es länger anhaltend. In der Nacht einzelne Schauer, zwischendurch klar bei 10 bis 5 Grad. Die Aussichten bis Samstag: Morgen windig und wechselhaft bei 12 bis 19 Grad, am Freitag und Samstag zunehmend sonnig bei 18 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2024 17:00 Uhr