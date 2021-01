Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, in den Bergen Schnee

Nachrichtenarchiv - 13.01.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt bei Werten bis 3 Grad, in den Bergen Schneefall. Es gibt eine Unwetterwarnung vor starkem Schneefall im Oberallgäu und Teilen der Ammergauer Alpen und im Werdenfelser Land. Auch in der Nacht gebietsweise Schnee bei Temperaturen um minus 1 Grad. In den nächsten Tagen teils bewölkt, teils freundlich, nachts bis minus 10 Grad, tagsüber um 2 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.01.2021 15:00 Uhr