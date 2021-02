Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, Höchstwerte 6 bis 11 Grad

Von der Leyen legt Aktionsplan gegen Corona-Mutanten vor

Brüssel: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat einen Aktionsplan im Kampf gegen die gefürchteten Varianten des Coronavirus vorgelegt. Ziel sei es, so die Kommissionspräsidentin, rasch angepasste Impfstoffe gegen die mutierten Viren in großen Mengen zur Verfügung zu haben. Man müsse schneller sein als die Mutationsentwicklung. Der Plan namens "Hera Incubator" setzt an drei Stellen an: Entdeckung der mutierten Viren, schnelle Entwicklung und Zulassung von Impfstoffen sowie Ausbau der Impfstoffproduktion in der EU. Bei der Impfstoff-Zulassung will die EU die Regeln vereinfachen und die Genehmigungsverfahren beschleunigen. Um künftig Lieferengpässe zu vermeiden soll die Impfstoffproduktion ausgebaut und Lieferverträge einen detaillierten Lieferfahrplan enthalten sowie den Nachweis an verlässlichen Produktionskapazitäten. Laut von der Leyen hat sich die EU 300 Millionen weitere Dosen des Corona-Impfstoffs des US-Konzerns Moderna für das dritte und vierte Quartal gesichert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2021 14:00 Uhr