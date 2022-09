Das Wetter in Bayern: wechselnd bewölkt, gelegentlich Regen; Höchstwerte 11 bis 16 Grad

Nachrichtenarchiv - 19.09.2022 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, gelegentlich Regen. Ab und zu sonnige Abschnitte, besonders im Westen. Sehr lebhafter Wind. Höchstwerte 11 bis 16 Grad. In der Nacht überwiegend bewölkt, Tiefstwerte um 7 Grad. Die Aussichten: Morgen teils freundlich, teils bewölkt und im Osten etwas Regen. Am Mittwoch und Donnerstag zunehmend sonnig. Höchstwerte zwischen 11 und 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2022 07:00 Uhr