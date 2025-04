Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, gebietsweise Schauer oder Gewitter

Das Wetter in Bayern: Heute wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise mit freundlichen Abschnitten. Örtlich etwas Regen. Später von Südwesten her öfter Schauer oder Gewitter. Höchstwerte 16 bis 20 Grad. - In der Nacht einzelne Schauer oder Gewitter, die später nachlassen. Nur an den Alpen weiterhin örtlich Regen. Im Norden und der Mitte teilweise klar, örtlich Nebel. Tiefstwerte 9 bis 5 Grad. Und die weiteren Aussichten: Auch morgen Wolken mit sonnigen Abschnitten und ganz vereinzelt Schauer oder Gewitter, meist nachmittags und abends in Franken und Alpennähe. Am Mittwoch teils sonnig, teils bewölkt. In der zweiten Tageshälfte erneut Schauer oder Gewitter, besonders im Süden. Am Donnerstag meist bewölkt mit gewittrigen Regenfällen. Höchstwerte 15 bis 22, am Donnerstag 13 bis 17 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2025 18:00 Uhr