Das Wetter in Bayern: wechselnd bewölkt, bis 22 Grad

Afghanistan-Mission der Bundeswehr ist beendet

Wunstorf: Fast 20 Jahre nach Beginn des Bundeswehr-Einsatzes in Afghanistan sind die letzten deutschen Soldaten in die Bundesrepublik zurückgekehrt. Nach einem nächtlichen Zwischenstopp in Georgiens Hauptstadt Tiflis landeten die Rückkehrer am Nachmittag in mehreren Flugzeugen auf dem Fliegerstützpunkt Wunstorf bei Hannover. Der Befehlshaber des Einsatzführungskommandos, Generalleutnant Pfeffer, dankte den Soldaten des Kontingents für ihren Einsatz. Der Auftrag sei in herausragender Weise erfüllt worden, sagte Pfeffer beim Rückkehrappell in Wunstorf. Der Bundestag hatte 2001 das Mandat zur Entsendung nach Afghanistan erteilt. Begründet wurde die Entscheidung vor allem mit der Bündnis-Solidarität nach den Terroranschlägen in den USA vom 11. September 2001. Im Verlauf der Militärmission waren rund 160.000 deutsche Soldaten am Hindikusch. 59 von ihnen kamen bei den oft gefährlichen Einsätzen ums Leben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2021 16:00 Uhr