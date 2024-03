Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt bei 9 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach Auflösung örtlicher Nebelfelder wechselnd bewölkt. Teils sonnige Abschnitte bei Höchstwerten zwischen 9 und 14 Grad. In der Nacht kann es an den Alpen etwas regnen, Tiefstwerte um 6 Grad. Morgen stark bewölkt, zeitweise Regen. Der Dienstag wird freundlicher. Am Mittwoch viel Sonnenschein. Es wird etwas wärmer.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.03.2024 06:00 Uhr