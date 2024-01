Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt bei 6 bis 9 Grad.

Das Wetter in Bayern: Zunächst wechselnd bewölkt mit freundlichen Abschnitten. Später verdichten sich die Wolken, zum Abend hin kann es am westlichen Alpenrand regnen. Höchstwerte 6 bis 9 Grad. Die Aussichten: Morgen und in den folgenden Tagen meist stark bewölkt bis trüb, besonders im Süden Niederschläge - morgen noch meist als Regen, von Sonntag an als Schnee. Tageshöchsttemperaturen morgen 2 bis 6 Grad, dann deutlich kälter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.01.2024 06:00 Uhr