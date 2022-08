Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt bei 17 bis 12 Grad

Nachrichtenarchiv - 27.08.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Das Wetter in Bayern: Wechselnd bewölkt, gebietsweise Regen und Gewitter. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor heftigem Regen und Gewitter am Alpenrand und im nördlichen Oberbayern. In der Nacht unbeständig. Abkühlung auf 17 bis 12 Grad. Morgen im nördlichen Franken Sonne und Wolken, weiter südlich anfangs noch Schauer- und Gewitterneigung. Montag und Dienstag überwiegend freundlich bei 21 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2022 20:00 Uhr