Das Wetter in Bayern: wechselnd bewölkt bei 14 bis 18 Grad

Bayerische Polizei kontrolliert Einhaltung der Maskenpflicht

München: In den öffentlichen Verkehrsmitteln in Bayern kontrolliert die Polizei heute verstärkt, ob die Maskenpflicht eingehalten wird. Von 7 Uhr an werden die Beamten in Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen im Einsatz sein, außerdem stehen sie an den Bahnsteigen des ÖPNV. Wer Mund und Nase nicht bedeckt hat, muss bis zu 250 Euro Strafe zahlen. Innenminister Herrmann sprach von saftigen Geldbußen. Der Schutz der Gesundheit gehe klar vor. In vielen Innenstädten gilt wegen der hohen Corona-Zahlen ebenfalls eine Maskenpflicht. Es ist bereits die zweite Schwerpunkt-Kontrolle dieser Art in Bayern. Bei der ersten Aktion im August waren nur 262 Verstöße zur Anzeige gebracht worden. Damals hatte der bayerische Innenminister der Bevölkerung ein großes Verantwortungsbewusstsein bescheinigt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2020 06:00 Uhr