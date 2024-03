Das Wetter in Bayern: wechselnd bewölkt bei 10 bis 19 Grad

Das Wetter in Bayern: Bei Höchstwerten von 10 bis 19 Grad wechselnd bewölkt bei lebhaften Winden, zwischendurch ab und zu Sonne. Zum Abend hin am westlichen Alpenrand Regen. Auch in der Nacht gebietsweise Regen, besonders im Westen und Norden. Temperaturrückgang auf 7 bis 0 Grad. Morgen zum Teil länger sonnig. Am Dienstag und Mittwoch oft bewölkt und gelegentlich Regen. Tagsüber maximal 7 bis 14 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.03.2024 15:00 Uhr