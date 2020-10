Das Wetter in Bayern: wechselnd bewölkt, an den Alpen Föhn

Bundestag debattiert über Deutsche Einheit

Berlin: Der Bundestag beschäftigt sich heute in einer zweistündigen Debatte mit der Deutschen Einheit vor 30 Jahren. Die Abgeordneten erinnern an die Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 und die Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten. Bundeskanzlerin Merkel sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, sie halte auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung den Zusammenhalt in Deutschland für eine große Zukunftsaufgabe. Die zentralen Feierlichkeiten zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit finden morgen in Potsdam statt - aber wegen der Corona-Pandemie ist die Zahl der Gäste begrenzt

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.10.2020 06:00 Uhr